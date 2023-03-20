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    16:45, 20 Март 2023 | GMT +6

    Мадина Нуршаева  отправила оппонентку в нокдаун на ЧМ-2023 по боксу

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели (Индия) продолжается чемпионат мира-2023 по боксу среди женщин, участие в котором также принимает сборная Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В рамках 1/8 финала весовой категории до 70 кг чемпионка Азии-2017 Мадина Нуршаева встретилась с южнокореянкой Хонгён Чой. Убедительную победу раздельным судейским вердиктом по итогам трех раундов одержала Нуршаева. При этом в третьем раунде Мадина отправила свою оппонентку в нокдаун.

    Ранее Жазира Уракбаева (до 52 кг) уступила индийской боксерше Сакши Сакши. Также в рамках вечерней сессии свои поединки проведут Жайна Шекербекова (до 54 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

    Женский чемпионат мира по боксу в Нью-Дели пройдет до 26 марта.


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