Мадина Нуршаева  отправила оппонентку в нокдаун на ЧМ-2023 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели (Индия) продолжается чемпионат мира-2023 по боксу среди женщин, участие в котором также принимает сборная Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В рамках 1/8 финала весовой категории до 70 кг чемпионка Азии-2017 Мадина Нуршаева встретилась с южнокореянкой Хонгён Чой. Убедительную победу раздельным судейским вердиктом по итогам трех раундов одержала Нуршаева. При этом в третьем раунде Мадина отправила свою оппонентку в нокдаун.

Ранее Жазира Уракбаева (до 52 кг) уступила индийской боксерше Сакши Сакши. Также в рамках вечерней сессии свои поединки проведут Жайна Шекербекова (до 54 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

Женский чемпионат мира по боксу в Нью-Дели пройдет до 26 марта.