+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -5 °С
USD 388.07 EUR 427.54
RUB 6.08 CNY 55.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мадина Байтык снялась в ролике о Казахстане для «Мисс мира-2019»

17 Ноября 2019 14:36
Поделиться:
Мадина Байтык снялась в ролике о Казахстане для «Мисс мира-2019»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Презентационное видео Казахстана для конкурса «Мисс мира-2019» опубликовано на Youtube-канале конкурса, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Уроженка Атырауской области борется за титул «Miss Virtual World»

Трехминутный видеофильм «Красиво о Казахстане» охватывает множество достопримечательностей и сакральных мест нашей страны: среди них полуостров Мангышлак, Чарынский каньон, Шымбулак, древний город Сауран, мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, пещера Акмешит, Каспийское море и столица Казахстана - Нур-Султан.

На фоне сменяющих друг друга красивейших ландшафтов «Мисс Казахстана-2019» Мадина Батык позирует с охотничьим соколом и на коне, работает на гончарном круге. Ролик знакомит зрителей не только с красотами природы Казахстана, но и с народной музыкой, национальными конными играми и традиционной кухней.

Видео снимали две недели, за это время съемочная группа преодолела более 10 тысяч километров. «Эта поездка стала для меня особенной и незабываемой. Спасибо всей съемочной команде за проделанную работу», - написала в своем Instagram Мадина Батык.

Видеопрезентация будет сопровождать Мадину Батык на конкурсе «Мисс мира-2019» (Miss World 2019) — предстоящем 69-м международном конкурсе красоты, который пройдет в Лондоне, Великобритания.

Мадина Батык, 19-летняя студентка из Павлодара, завоевала титул «Мисс Казахстан-2019» весной этого года.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Современная культура, Общество,
Поделиться:

Автор:

Влада Гук

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив