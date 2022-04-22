22:20, 21 Апрель 2022 | GMT +6
Мадина Бакбергенова завоевала золотую медаль чемпионата Азии по борьбе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В финале Мадина Бакбергенова проигрывала со счетом 2:1, но к концу встречи сделала удачный прием и вырвала победу в последние секунды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
В Монголии стартовали соревнования по женской борьбе в рамках чемпионата Азии. В первый день казахстанка Мадина Бакбергенова завоевала золотую медаль континентального первенства.
Представительница команды Казахстана по женской борьбе Мадина Бакбергенова, выступающая в весовой категории до 68 килограммов в финале встретилась с кыргызстанской спортсменкой и бронзовым призером Олимпийских игр Токио-2020 Мээрим Жуманазаровой.
В финале казахстанка проигрывала со счетом 2:1, но к концу встречи сделала удачный прием и вырвала победу в последние секунды - 3:2. Мадина - новая чемпионка континента.