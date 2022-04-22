Мадина Бакбергенова завоевала золотую медаль чемпионата Азии по борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В финале Мадина Бакбергенова проигрывала со счетом 2:1, но к концу встречи сделала удачный прием и вырвала победу в последние секунды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В Монголии стартовали соревнования по женской борьбе в рамках чемпионата Азии. В первый день казахстанка Мадина Бакбергенова завоевала золотую медаль континентального первенства.

Представительница команды Казахстана по женской борьбе Мадина Бакбергенова, выступающая в весовой категории до 68 килограммов в финале встретилась с кыргызстанской спортсменкой и бронзовым призером Олимпийских игр Токио-2020 Мээрим Жуманазаровой.

В финале казахстанка проигрывала со счетом 2:1, но к концу встречи сделала удачный прием и вырвала победу в последние секунды - 3:2. Мадина - новая чемпионка континента.