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    12:46, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Мадина Бакбергенова вышла в финал чемпионата Азии по женской борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Мадина Бакбергенова вышла в финал чемпионата Азии по женской борьбе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    За золотую медаль весовой категории до 68 кг Бакбергенова будет бороться с кыргызстанской спортсменкой, бронзовым призером Олимпиады в Токио Мейрим Жуманазаровой.

    Мадина Бакбергенова в полуфинале обошла японку Наруху Мацуюки и смогла пробиться в финал турнира.

    Как отмечает источник, в 76 кг Гульмарал Еркебаева поборется за бронзовую медаль континентального первенства. Ее соперницей в утешительном поединке станет Ариунжаргал Ганбат из Монголии.


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