Мадина Абылкасымова провела прием граждан в общественной приемной партии «AMANAT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках задач по формированию «слышащего государства», поставленной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) Мадина Абылкасымова провела онлайн-прием граждан в общественной приемной партии «AMANAT», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

На встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся рефинансирования залоговых кредитных займов, участия в Программе рефинансирования ипотечных займов, а также реструктуризации займов для представителей социально уязвимых слоев населения (СУСН).

В частности, к главе финрегулятора за помощью в решении своих проблем обратились граждане городов Нур-Султана, Алматы и Караганды.

М. Абылкасымова отметила, что ни одно обращение не останется без внимания, все озвученные гражданами вопросы будут взяты под личный контроль и исполнены с соблюдением норм законодательства и установленных сроков.

В 2021 году в Агентство поступило порядка 21,8 тыс обращений от граждан, 72,5% всех обращений приходится на банковский сектор. Обращения по вопросам деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, составляют 8,3%, субъектов страхового рынка и коллекторских агентств по 2,4%. На прочие организации приходится 14,4% от общего количества рассмотренных обращений.

С начала 2022 года поступило порядка 1,6 тыс обращений от граждан, 77,0% – банковский сектор, по вопросам деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность – 11%, субъектов страхового рынка – 3%, коллекторских агентств – 3%, а также иных организаций – 6% от общего количества рассмотренных обращений.

Агентством осуществлен сбор и свод статистических данных по поступившим и рассмотренным банками обращений заемщиков на изменение условий заключенных договоров банковского займа. Согласно данным, в январе 2022 года в банки по вопросу погашения просроченной задолженности обратилось 11 617 заемщиков, из них 5 891 заемщику одобрены изменения в условия заключенного договора банковского займа. По 7 025 заемщикам банки одобрили отсрочку платежа по основному долгу и (или) вознаграждению с изменением срока займа на общую сумму 12,05 млрд тенге.

В целях предоставления консультаций и оказания правовой помощи по вопросам оказания финансовых услуг, а также выработки предложений по проблемным займам Агентством принято участие в 2021 году 722 судебных заседаниях, с начала 2022 года 56 судебных заседаниях, из них более 80% решений вынесено в пользу заемщиков.

В 2021 году Агентством организовано более 238 встреч, на которых было принято 2 543 граждан, с начала 2022 года организовано 7 встреч со 113 гражданами.

Для оперативного взаимодействия с населением в Агентстве функционирует call-центр. За 2021 год в call-центр поступило более 5,8 тыс звонков граждан, с начала 2022 года - порядка 2,8 тыс звонков граждан.