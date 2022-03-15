Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Мадина Абылкасымова провела прием граждан в общественной приемной партии «AMANAT»

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
15 Марта 2022, 20:53
Мадина Абылкасымова провела прием граждан в общественной приемной партии «AMANAT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках задач по формированию «слышащего государства», поставленной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) Мадина Абылкасымова провела онлайн-прием граждан в общественной приемной партии «AMANAT», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

На встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся рефинансирования залоговых кредитных займов, участия в Программе рефинансирования ипотечных займов, а также реструктуризации займов для представителей социально уязвимых слоев населения (СУСН).

В частности, к главе финрегулятора за помощью в решении своих проблем обратились граждане городов Нур-Султана, Алматы и Караганды.

М. Абылкасымова отметила, что ни одно обращение не останется без внимания, все озвученные гражданами вопросы будут взяты под личный контроль и исполнены с соблюдением норм законодательства и установленных сроков.

В 2021 году в Агентство поступило порядка 21,8 тыс обращений от граждан, 72,5% всех обращений приходится на банковский сектор. Обращения по вопросам деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, составляют 8,3%, субъектов страхового рынка и коллекторских агентств по 2,4%. На прочие организации приходится 14,4% от общего количества рассмотренных обращений.

С начала 2022 года поступило порядка 1,6 тыс обращений от граждан, 77,0% – банковский сектор, по вопросам деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность – 11%, субъектов страхового рынка – 3%, коллекторских агентств – 3%, а также иных организаций – 6% от общего количества рассмотренных обращений.

Агентством осуществлен сбор и свод статистических данных по поступившим и рассмотренным банками обращений заемщиков на изменение условий заключенных договоров банковского займа. Согласно данным, в январе 2022 года в банки по вопросу погашения просроченной задолженности обратилось 11 617 заемщиков, из них 5 891 заемщику одобрены изменения в условия заключенного договора банковского займа. По 7 025 заемщикам банки одобрили отсрочку платежа по основному долгу и (или) вознаграждению с изменением срока займа на общую сумму 12,05 млрд тенге.

В целях предоставления консультаций и оказания правовой помощи по вопросам оказания финансовых услуг, а также выработки предложений по проблемным займам Агентством принято участие в 2021 году 722 судебных заседаниях, с начала 2022 года 56 судебных заседаниях, из них более 80% решений вынесено в пользу заемщиков.

В 2021 году Агентством организовано более 238 встреч, на которых было принято 2 543 граждан, с начала 2022 года организовано 7 встреч со 113 гражданами.

Для оперативного взаимодействия с населением в Агентстве функционирует call-центр. За 2021 год в call-центр поступило более 5,8 тыс звонков граждан, с начала 2022 года - порядка 2,8 тыс звонков граждан.


Банки   Экономика   Общество   AMANAT  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане