+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 15 °С
USD 388.93 EUR 432.84
RUB 6.09 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мадина Абылкасымова объяснила, зачем понадобился выпуск 200-тенговой монеты

25 Октября 2019 12:37
Поделиться:
Мадина Абылкасымова объяснила, зачем понадобился выпуск 200-тенговой монеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Национального банка РК Мадина Абылкасымова объяснила, зачем понадобился выпуск 200-тенговой монеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Нацбанке прокомментировали фейковую рассылку о новых монетах
В какие страны чаще всего переводят деньги казахстанцы Азербайджан постепенно перестанет выпускать бумажные деньги 2,2 трлн тенге находилось в наличном обращении в Казахстане в июне

«Прежде всего, это связано с тем, что идет обветшание денежных купюр. Это направлено на замену купюр, которые стали ветхими. Это очень расхожая купюра и она часто используется в наличном обороте. Для того чтобы быстро не выходила из употребления, решили выпустить монету», - сказала Мадина Абылкасымова в интервью журналистам в Сенате

Заместитель председателя Нацбанка также отметила, что в ближайшее время не планируется выпуск других монет.

Ранее сообщалось, что Нацбанк в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом 200 тенге.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив