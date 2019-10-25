Мадина Абылкасымова объяснила, зачем понадобился выпуск 200-тенговой монеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Национального банка РК Мадина Абылкасымова объяснила, зачем понадобился выпуск 200-тенговой монеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, это связано с тем, что идет обветшание денежных купюр. Это направлено на замену купюр, которые стали ветхими. Это очень расхожая купюра и она часто используется в наличном обороте. Для того чтобы быстро не выходила из употребления, решили выпустить монету», - сказала Мадина Абылкасымова в интервью журналистам в Сенате

Заместитель председателя Нацбанка также отметила, что в ближайшее время не планируется выпуск других монет.

Ранее сообщалось, что Нацбанк в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом 200 тенге.