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Мадина Абылкасымова объяснила, зачем понадобился выпуск 200-тенговой монеты
25 Октября 2019 12:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Национального банка РК Мадина Абылкасымова объяснила, зачем понадобился выпуск 200-тенговой монеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВ какие страны чаще всего переводят деньги казахстанцы Азербайджан постепенно перестанет выпускать бумажные деньги 2,2 трлн тенге находилось в наличном обращении в Казахстане в июне
«Прежде всего, это связано с тем, что идет обветшание денежных купюр. Это направлено на замену купюр, которые стали ветхими. Это очень расхожая купюра и она часто используется в наличном обороте. Для того чтобы быстро не выходила из употребления, решили выпустить монету», - сказала Мадина Абылкасымова в интервью журналистам в Сенате
Заместитель председателя Нацбанка также отметила, что в ближайшее время не планируется выпуск других монет.
Ранее сообщалось, что Нацбанк в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом 200 тенге.
Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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