Мадина Абылкасымова: Колебания на валютном рынке будут сглаживаться интервенциями Национального Банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Колебания на валютном рынке будут сглаживаться интервенциями Национального Банка. Об этом заявила заместитель председателя финрегулятора Мадина Абылкасымова, выступая на презентации законопроекта «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сентябре текущего года годовая инфляция составила 5,3%. Цены на продовольственные товары увеличились на 9,1% в годовом выражении и продолжают вносить наибольший вклад в инфляцию. Основным проинфляционным фактором является рост бюджетных социальных расходов», - сказала Мадина Абылкасымова.

По ее словам, для предотвращения рисков выхода инфляции за пределы целевого коридора 9 сентября базовая ставка Национального Банка была повышена до 9,25%.

«По оценкам Национального Банка, инфляция по итогам текущего года будет формироваться на уровне 5,7-5,8%. В 2020 году ожидается некоторое снижение инфляции с сохранением внутри целевого коридора 4-6%.

В рамках режима инфляционного таргетирования Национальный Банк не устанавливает границы, коридор или другие ориентиры по обменному курсу тенге. Обменный курс будет складываться в зависимости от внешних и внутренних факторов, то есть под влиянием баланса притоков и оттоков иностранной валюты на рынок страны, а также спроса и предложения на внутреннем валютном рынке. Отдельные колебания, которые могут привести к дисбалансам на валютном рынке, будут сглаживаться интервенциями Национального Банка. При этом Национальный Банк продолжит публично информировать о проведенных операциях», - добавила М. Абылкасымова.