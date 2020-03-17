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Мадина Абылкасымова: Банки имеют значительный запас собственного капитала

17 Марта 2020 10:59
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Мадина Абылкасымова: Банки имеют значительный запас собственного капитала

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности. Об этом заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время ситуация в финансовой системе Казахстана стабильная. На консолидированном уровне банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг. Риски для вкладчиков банков отсутствуют. По результатам независимой оценки качества активов превышение достаточности капитала относительно регуляторного минимума составляет 70% с учетом корректировок. Агентством проводится работа по стресс-тестированию банковской системы на системном уровне и индивидуально по банкам для определения устойчивости банков к потенциальным шокам на товарных и финансовых рынках», - сказала глава Агентства на заседании Правительства.

По ее информации, до 30 марта текущего года будут приняты планы корректирующих действий банков по результатам независимой оценки качества активов.

«При этом, принимая во внимание изменившиеся экономические условия, для банков будет отложено до 1 октября 2020 года введение ряда регуляторных мер, которые ужесточают подходы по расчету провизий», - отметила М. Абылкасымова.


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Ключевые слова: Правительство РК, Банки,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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