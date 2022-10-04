Лжеюрист обманул пенсионера на 4,4 млн тенге в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аферист под видом правовой поддержки выманил у пенсионера более 4 млн тенге в Караганде.МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В центральный отдел полиции упраления полиции города Караганды обратился 66-летний мужчина. Пенсионер сообщил, что некий юрист обманул его, присвоив 4,4 млн тенге. Выяснилось, что потерпевший должен был получить в наследство немалое имущество. Для этого ему требовалось оформить соответствующие документы. Чтобы не обременять себя процессом, пенсионер обратился к некому гражданину, обещавшего оказать правовую помощь. Причем практически бесплатно. Мужчина полностью доверился посреднику. Уже на финальной стадии при оформлении договора наследования пенсионер обнаружил жульничество так называемого юриста, прибравшего к рукам более 4 млн тенге.

Сотрудники следственно-оперативной группы задержали 30-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Фото: educationperiodical.com