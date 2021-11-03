Лжеюрист из Экибастуза оказывал консультации в соцсети

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе людей в соцсети консультировал лжеюрист, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«35-летний житель города Экибастуза Павлодарской области зарегистрировался в социальной сети Instagram как юрист, где предлагал свои «юридические услуги»; при этом в действительности юридическим либо схожим по специфике образованием он не обладал. Жителям города он представлялся вымышленным именем, «помогал» отменять исполнительные надписи путём написания за них возражений, используя при этом образцы из интернета», - рассказал исполняющий обязанности начальника управления полиции города Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.

По словам полицейского, цены за свои услуги экибастузец предлагал в промежутке от 5 до 25 тысяч тенге. Получив быструю популярность и поток клиентов, лжеюрист решил заняться более сложными гражданскими спорами, информацию для работы с которыми стал получать с юридических форумов в интернете.

«Лжеюрист, получив предоплаты, но не справившись с судебными тяжбами, вошёл во вкус и начал создавать выдуманные им искусственные проблемы и способы их решения за дополнительные платы в размерах месячных расчётных показателей. Размеры МРП он называл наугад. Не имея собственной банковской карты, «юрист» указывал реквизиты своих знакомых и родных. Потерпевшие, а их на сегодня 10 человек, переводили денежные средства на указанные реквизиты», - добавили в полиции.

В полиции отметили, что предприимчивого мужчину задержали в Алматы. Начато досудебное расследование, а лжеюрист водворен в изолятор временного содержания. Стражи порядка проверяется причастность мужчины к аналогичным фактам.