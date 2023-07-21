Лжетранзит через территорию Казахстана сокращен до 0,3%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках достигнутых договоренностей 2-го заседания Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между РК и КР (8-9 сентября 2022 года, г. Бишкек), с 1 октября 2022 года по 1 апреля 2023 года проведен пилотный проект по навешиванию навигационных пломб на грузовые автотранспортные средства, следующие из КР в РФ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12.01.2023 года за №17 Национальным оператором по отслеживанию международных автомобильных перевозок определен ДТОО «Институт космической техники и технологий».

С 1 июня проводится международный пилотный проект по отслеживанию автомобильных и железнодорожных перевозок товаров в рамках взаимной торговли с Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

Навигационные пломбы позволяют отслеживать перемещение товаров по территории РК в режиме реального времени и направлены на исключение фактов лжетранзита и определение фактического получателя.

В ходе пилотного проекта обеспечено снижение доли лжетранзита с КР в январе-июне этого года до 0,3% (66 факта) от всех авторанспортных средств (25,5 тысячи), проследовавших транзитом через РК в страны ЕАЭС.

Ранее только по КР доля лжетранзита в 2019 году составила 21% (5,4 тысячи фактов), в 2020 году – 13% (4,2 тысячи фактов).

В 2021 году за счет принятых мер доля лжетранзита сокращена до 0,8% (287 фактов), в 2022 году - до 0,6% (262 факта).