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Лжеторговец автозапчастями обманул жителей Петропавловска

17 Октября 2019 13:04
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Лжеторговец автозапчастями обманул жителей Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали очередного интернет-мошенника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, им оказался 27-летний житель Алматинской области. Жертвами интернет-мошенника становились петропавловцы, пожелавшие приобрести у него запчасти для автомобилей. Соответствующее объявление мужчина размещал на одном из популярных сайтов объявлений. Получал предоплату от покупателей и исчезал.

«Местонахождение подозреваемого установили. Его задержали. Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе.

Полицейские говорят, что подобных схем обмана много. Во время еженедельного прямого эфира в соцсетях сотрудники управления криминальной полиции в который раз напомнили, как не стать жертвой таких аферистов. Рекомендации простые: не пересылать через мессенджеры фото документов, не выбрасывать чеки банкомата, на экран смартфона обязательно устанавливать пароль или графический ключ.

С начала года в регионе зарегистрировали 153 уголовных правонарушения в сфере информационных технологий.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Олеся Жуковень

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