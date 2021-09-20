Лжетеррористы наносят ущерб государству до двух млн тенге ежегодно в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно из-за ложных сообщений об акте терроризма государству наносится ущерб от 500 тысяч до 2 млн. тенге. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД РК Дархан Разуев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По нашим подсчетам, на один выезд сил и средств на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге, а ущерб от каждого часа простоя крупных торговых центров может исчисляться миллионами тенге», - сказал Дархан Разуев.

Он также сообщил о сумме ущерба, которую наносят лжетеррористы ежегодно государству.

«В ходе расследований уголовных дел установлено, что материальный ущерб, нанесенный только государству подобными ложными сообщениями ежегодно варьируется от 500 тысяч до 2 млн. тенге», - уточнил Дархан Разуев.

При этом, по его словам, телефонные хулиганы мало задумывается о том, насколько серьезными могут быть последствия ложных вызовов.

«К примеру, в ходе возникшей паники могут быть жертвы: при эвакуации люди могут толкнуть друг друга, родители могут потерять детей, среди граждан могут находиться беременные женщины, инвалиды. Как правило, подобные звонки совершаются без каких-то определенных целей, от безделья, ради шутки либо под влиянием алкоголя», - пояснил Дархан Разуев.