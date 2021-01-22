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    15:00, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Лжетеррориста задержали в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области стражи порядка задержали 32-летнего мужчину - лжетеррориста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На канал «102» Карасайского района поступил звонок от мужчины, который сообщил, что в одном из увеселительных заведений села Шамалган, заложено взрывное устройство. На место выехали следственно-оперативная группа, сотрудники управления по противодействию экстремизму, а также представители компетентных служб.

    «Следственно-оперативная группа оцепила территорию здания и эвакуировала порядка десяти человек. После проверки в помещении ресторана никаких подозрительных или взрывоопасных предметов не обнаружено. Вызов оказался ложным», - сообщил начальник управления по противодействию экстремизму полковник полиции Руслан Найзабасов.

    В течение короткого времени полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, который состоит на учете в психоневрологическом учреждении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

    «Напомню, что совершение данного уголовного правонарушения наказывается в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок», - дополнил полковник Руслан Найзабасов.



    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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