АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Лжетеррорист «заминировал» шесть школ в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

1 сентября около 08.30 часов на электронный адрес СШ №2 поступило сообщение о том, что в шести школах (средние школы №1, 2, 21, 22, 51 и 56) города Актобе заложены бомбы. На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов. Также была организована эвакуация учащихся, преподавательского состава и техперсонала школ.

«Сейчас проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимных сообщений. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», – сообщили в полиции.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.