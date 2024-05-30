Лжестроитель бань обманул карагандинцев на 100 млн тенге

Лжестроитель бань, обманувший карагандинцев на 100 млн тенге, предстал перед судом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Зимой в отделы полиции города Караганды стали поступать заявления от жителей в отношении 39-летнего мужчины. Он обещал построить деревянные бани. Сумма ущерба у каждого была разная. В объявлении цена была договорная, минимальная от 800 тысяч тенге, в зависимости от размера. Пообещав в короткие сроки поставить деревянные бани, получив деньги, мужчина более полугода обещал их построить.

Не дождавшись обещанного, пострадавшие обратились в полицию. Криминальная полиция, проверяя контакты и переписки подозреваемого, установила более 70 потерпевших. Общий ущерб превысил сумму 100 млн тенге.

Несмотря на прошедшее время с момента заключения договора между мнимым строителем и потерпевшими, следственно-оперативная группа смогла собрать всю доказательную базу и направила уголовное дело в суд.