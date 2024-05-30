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    21:45, 29 Май 2024 | GMT +6

    Лжестроитель бань обманул карагандинцев на 100 млн тенге

    полиция, наурчники
    Фотоколлаж Polisia.kz

    Лжестроитель бань, обманувший карагандинцев на 100 млн тенге, предстал перед судом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Зимой в отделы полиции города Караганды стали поступать заявления от жителей в отношении 39-летнего мужчины. Он обещал построить деревянные бани. Сумма ущерба у каждого была разная. В объявлении цена была договорная, минимальная от 800 тысяч тенге, в зависимости от размера. Пообещав в короткие сроки поставить деревянные бани, получив деньги, мужчина более полугода обещал их построить. 

    Не дождавшись обещанного, пострадавшие обратились в полицию. Криминальная полиция, проверяя контакты и переписки подозреваемого, установила более 70 потерпевших. Общий ущерб превысил сумму 100 млн тенге. 

    Несмотря на прошедшее время с момента заключения договора между мнимым строителем и потерпевшими, следственно-оперативная группа смогла собрать всю доказательную базу и направила уголовное дело в суд.

     

    Теги:
    Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Карагандинская область Караганда Суды
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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