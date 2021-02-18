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    18:23, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Лжесотрудники акимата задержаны в ВКО

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    ШЕМОНАИХА.КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области лжесотрудники районого акимата пытались оформить онлайн-кредит на сельчанина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В начале февраля на оперативный канал «102» в отдел полиции Шемонаихинского района обратился 54-летний мужчина, который сообщил, что чуть не стал жертвой мошенников. Выяснилось, что к нему наведывались двое незнакомых мужчин, которые представились сотрудниками акимата, а после пытались оформить на него онлайн-кредит на сумму 32 000 тенге.

    «При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны двое мужчин, в возрасте 30 и 43 лет, один из которых оказался ранее судимым»,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
    По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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