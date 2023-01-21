Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы

21 Января 2023, 12:30

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Еще один лжесотрудник Антикора задержан в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

«19 января т.г. Антикоррупционной службой изобличен гражданин Куржибаев Канат (прежняя фамилия Куралулы), 1983 г.р., который, представляясь сотрудником Антикоррупционной службы, обманным путем завладел денежными средствами в сумме 1 млн тенге, принадлежащими руководителю одного из предприятий Алматинской области, за оказание общего покровительства. В ходе личного обыска изъято его служебное удостоверение сотрудника финансовой полиции, упраздненной в 2014 году. Согласно имеющимся данным, Куржибаев мог совершать аналогичные преступления и ранее», - сообщили в Антикоре.

При наличии информации о его противоправной деятельности просьба обращаться в Call-центр 1424 Антикоррупционной службы, добавили в ведомстве.

Фото: t.me/antikornews