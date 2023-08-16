Лжесотрудник СпецЦОНа обещал за деньги легализовать авто в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В начале января двое доверчивых горожан стали жертвами псевдо работника спецЦОНа. Предприимчивый мужчина обещал помочь им с постановкой на казахстанский учет автомобиль за внушительную сумму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС по ВКО.

«Сотрудники городской службы пробации разъяснили, что в случае злостного уклонения ему грозит реальный тюремный срок. И в течении всего срока отбывания наказания ему нельзя менять место жительство, работы и выезжать в другие местности, также посещать ночные клубы, бары и рестораны, кафе, осуществляющие продажу алкогольной продукции», - рассказал заместитель начальника отдела службы пробации Усть-Каменогорска Сымбат Ботаев.

В начале января двое доверчивых горожан стали жертвами псевдо работника спецЦОНа. Предприимчивый мужчина обещал помочь им с постановкой на казахстанский учет автомобиль за внушительную сумму.

Машины молодой человек так и не поставил на учет.

28-летний мужчина представлялся работником специализированного ЦОНа уверял, что он может помочь в переоформлении иностранного автомобиля. Не имея, каких либо правовых полномочий заниматься услугой по легализации иностранного автомобиля обманул двух владельцев иностранных авто. Полученные денежные средства потратил на личные нужды.

За содеянное мужчина получил наказание в виде ограничения свободы сроком 3 года 7 месяцев.