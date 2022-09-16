Лжесотрудник налоговой вымогал деньги у предпринимателей Костаная
«Сигнал о том, что неизвестный мужчина, представившись сотрудником налоговой, проверяет выдачу фискальных чеков, угрожает предпринимателям налоговой проверкой и вымогает деньги, поступил на телефон доверия департамента государственных доходов по Костанайской области», - сообщили в ведомстве.
Комитет государственных доходов сообщает, что указанное лицо не имеет отношения к органам государственных доходов. Налоговая проверка проводится на основании предписания, в котором указываются вопросы, подлежащие проверке. Комитет напоминает, что в соответствии с подпунктами 1,2 статьи 156 Налогового кодекса налогоплательщик при проведении налоговой проверки вправе:
- запрашивать у налогового органа и получать от них информацию о положениях налогового кодекса и законодательстве Республики Казахстан, касающихся порядка проведения проверки;
- требовать от должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, предъявления предписания о проведении налоговой проверки, а также служебных удостоверений либо идентификационных карт.