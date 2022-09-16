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    16:26, 16 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Лжесотрудник налоговой вымогал деньги у предпринимателей Костаная

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области неизвестный мужчина представился налоговиком, проводил проверки и вымогал деньги у предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сигнал о том, что неизвестный мужчина, представившись сотрудником налоговой, проверяет выдачу фискальных чеков, угрожает предпринимателям налоговой проверкой и вымогает деньги, поступил на телефон доверия департамента государственных доходов по Костанайской области», - сообщили в ведомстве.

    Комитет государственных доходов сообщает, что указанное лицо не имеет отношения к органам государственных доходов. Налоговая проверка проводится на основании предписания, в котором указываются вопросы, подлежащие проверке. Комитет напоминает, что в соответствии с подпунктами 1,2 статьи 156 Налогового кодекса налогоплательщик при проведении налоговой проверки вправе:

    - запрашивать у налогового органа и получать от них информацию о положениях налогового кодекса и законодательстве Республики Казахстан, касающихся порядка проведения проверки;

    - требовать от должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, предъявления предписания о проведении налоговой проверки, а также служебных удостоверений либо идентификационных карт.


    Теги:
    Регионы Казахстана Мошенничество Костанай Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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