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Лжесотрудник банка выманил 3,5 млн тенге у акмолинки
29 Июля 2022 15:53

Лжесотрудник банка выманил 3,5 млн тенге у акмолинки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 3,5 млн выманил лжесотрудник банка у акмолинки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление криминальной полиции с заявлением обратилась 66-летняя акмолинка. Она сообщила, что неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, обманным путем и злоупотребляя доверием, завладел принадлежащими ей денежными средствам в сумме 3,5 млн тенге.

Полицейскими был установлен подозреваемый, им оказался 22-летний житель Северо-Казахстанской области.

В ходе ОПМ сотрудниками полиции установлен злоумышленник, оформивший онлайн-займ на сумму 60 тыс. тенге в МФО ТОО «Деньги Маркет» на имя 20-летнего жителя Астраханского района. Другой подозреваемый установлен на территории города Щучинска, также оформивший онлайн-кредит в МКО «Тез бол» на 18-летнего жителя Бурабайского района По всем фактам ведется досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество».


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