11 Мая 2022 11:25

Лжесотрудник банка убедил жезказганца оформить кредиты на 12 млн тенге

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Лжесотрудник банка убедил жителя Жезказгана оформить два кредита на 12 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

29 апреля в Михайловский отдел полиции УП города Караганды обратился 65-летний горожанин. Он сообщил, что планировал оформить кредит и на одном из сайтов пенсионер нашел объявление, автор которого предлагал помощь в оформлении займа. Мужчина связался с ним и неизвестный вызвал у него доверие. После пенсионер передал ему свои данные для получения суммы в размере 1 млн тенге.

Как впоследствии выяснилось, кредит, оформленный от имени заявителя, был переведен на чужой счет. По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».

30 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 21-летнего подозреваемого, оказавшимся работником одного из банков. Он дал признательные показания. Ведется расследование. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Также 5 мая в УП города Жезказгана поступило заявление 41-летнего горожанина, которому неизвестные нанесли ущерб в размере 12 млн тенге.

Неизвестный позвонил жезказганцу и представился сотрудником банка.

По словам потерпевшего, злоумышленник убедил оформить два кредита в разных финансовых учреждениях. В одном случае на 10 млн тенге, в другом – на 2 млн тенге. Получив денежные средства, мужчина перевел их на счета других лиц и спустя некоторое время понял, что стал жертвой обмана.

При этом заявитель, являющийся сотрудником инженерно-технического персонала одного из крупных предприятий, признался, что просматривал видеоролики, предупреждающие о действиях мошенников, но не думал, что может стать их жертвой.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Ведется расследование.

Полицейские предупреждают, что самые распространенные способы мошенничества основаны на психологических методах убеждения, обмана или запугивания граждан. Злоумышленники представляются банковскими сотрудниками, работающими в службе безопасности или в службе финансового мониторинга. Они сообщают человеку о подозрительной активности и предлагают ему продиктовать данные карты, чтобы банк принял меры по защите средств. Они также убеждают перевести деньги на отдельный счет якобы для их защиты.

«Гражданам необходимо запомнить, что сотрудники банка не будут сообщать по телефону о каких-либо операциях, происходящих на их банковских счетах. Если Вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию», – резюмировал заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.