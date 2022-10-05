Лжесотрудник банка обманывал алматинцев, обещая дешевые авто с аукциона

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы лжесотрудник банка обманывал горожан, обещая дешевые авто с аукциона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На серию преступлений решился 32-летний местный житель.

«В течение нескольких месяцев гражданин К., представляясь сотрудником Национального банка РК, обещал потерпевшим предоставить автомашины с аукциона по цене ниже рыночной. Покупателей находил через знакомых, работало так называемое «сарафанное радио».

По факту мошенничества начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК. Сумма причиненного гражданам материального ущерба составила более 6 миллионов тенге. На период следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

В ходе следственных мероприятий полицейские установили дополнительные эпизоды преступной деятельности, но потерпевших может быть гораздо больше, уверены оперативники. Поэтому пострадавших от преступных действий задержанного стражи порядка призывают обращаться в управление полиции Алмалинского района или позвонить по следующим телефонам: 8-705-555-77-63; 8-775-747-77-78.













Фото:polisia.kz