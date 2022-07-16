16 Июля 2022 10:10

Лжесотрудник банка обманул на 1,5 млн тенге жительницу Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На 1,5 млн тенге обманул лжесотрудник банка жительницу Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Очередной факт мошенничества с оформлением кредита зарегистрирован 13 июля в городе Кокшетау.

Как следует из заявления 28-летней горожанки, в этот день ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из банков, и сообщил, что на имя заявительницы оформлены сразу четыре крупных кредита в нескольких банках. Взволнованная женщина сообщила, что самостоятельно кредиты не оформляла, на что лжесотрудник пообещал аннулирование вышеуказанных кредитов, однако для данной процедуры необходимо скачать мобильное приложение банка. Следуя инструкциям сетевых аферистов, горожанка скачала необходимое приложение, а затем по указке звонившего оформила кредит на 1,5 млн тенге.

Доверившись злоумышленнику, она продиктовала по телефону код из СМС-оповещения и в ту же минуту оформленные денежные средства были сняты со счета. Спустя несколько часов, после неудачных попыток снова созвониться с лжесотрудником банка, заявительница поняла, что стала жертвой сетевых аферистов и обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту управлением полиции города Кокшетау начато досудебное производство по ст. 190 ч.2 УК РК «Мошенничество». Полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление интернет-мошенников.