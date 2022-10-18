Лжесотрудник банка обманул актюбинца на 3,5 млн тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На 3,5 млн тенге обманул лжесотрудник банка жителя Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

39-летнему жителю Иргизского района позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником одного из банков. Злоумышленник предложил обезопасить его банковский счет, так как мошенники пытаются оформить кредит в 4 банках на его имя, уверив при этом, что такая операция является стандартной. Мужчина озвучил код из SMS-сообщения мошеннику, который, в свою очередь, перевел всю сумму с его карты на другой банковский счет.

В общей сложности ущерб составил более 3,5 млн тенге. По данному факту полиция начала досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество», проводятся мероприятия по установлению личности звонившего.