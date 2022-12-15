Лжесотрудник Антикора задержан в Кызылорде

15 Декабря 2022, 17:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лжесотрудника собственной безопасности Антикоррупционной службы задержали в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

Департаментом по противодействию коррупции по Кызылординской области совместно с Департаментом собственной безопасности Агентства 13 декабря изобличен гражданин, 1988 года рождения, который представляясь «сотрудником собственной безопасности Антикоррупционной службы по Кызылординской области», путем обмана и злоупотреблением доверием жителя города под предлогом трудоустройства в Антикоррупционную службу завладел его денежными средствами в сумме 500 000 тенге.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Антикоррупционная служба обращает внимание на продолжающиеся случаи, когда мошенники представляются сотрудниками государственных органов.

Граждан, столкнувшихся с аналогичными фактами, просят обращаться в Антикоррупционную службу по номеру 1424.

Фото: t.me/antikornews