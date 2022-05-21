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Лжесотрудник Антикора требовал выдать участок на побережье Каспия
21 Мая 2022 15:39

Лжесотрудник Антикора требовал выдать участок на побережье Каспия

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По имеющимся данным, он мог совершать аналогичные преступления и ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы РК.

«19 мая Агентством по противодействию коррупции изобличен Нурбол Каримов 1997 года рождения, который представившись сотрудником Антикоррупционной службы требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов. Противоправные деяния Н. Каримова были пресечены», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Актау.


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