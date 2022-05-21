16:54
21 Мая 2022 15:39
Лжесотрудник Антикора требовал выдать участок на побережье Каспия
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По имеющимся данным, он мог совершать аналогичные преступления и ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы РК.
«19 мая Агентством по противодействию коррупции изобличен Нурбол Каримов 1997 года рождения, который представившись сотрудником Антикоррупционной службы требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов. Противоправные деяния Н. Каримова были пресечены», - сообщили в ведомстве.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Актау.
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