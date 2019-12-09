Лжесотрудница ЦОНа вымогала деньги у павлодарки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жителям Павлодара звонят злоумышленники, которые представляясь работниками ЦОНов и угрожая заблокировать ИИН, требуют уплатить большие суммы денег в счёт долга по кредиту, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время павлодарцев всё чаще атакуют мошенники. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ЦОНов, запугивают граждан блокировкий ИИН при неуплате якобы имеющейся задолженности по кредитам», - сообщили сегодня в пресс-службе филиала НАО «Правительство для граждан» по Павлодарской области.

Мошенники делают это разными способами: пишут сообщения в социальных сетях, отправляют SMS или звонят на телефон.

«Ваш ИИН будет заблокирован, если вы не оплатите 350 тыс. тенге до 6 часов вечера», - сказала по телефону жительнице Павлодара женщина, которая представилась сотрудницей центрального ЦОНа из Нур-Султана как Амирали Асем, сказав, что она.

По словам злоумышленников, жительница Павлодара, которой они позвонили, - поручитель по кредиту родственника, однако никакой документ она не подписывала и про кредит не знала.

«Чтобы удостовериться в информации, жительница Павлодара обратилась в областной филиал госкорпорации «Правительство для граждан», - добавили в пресс-службе.

В госкорпорации подчеркнули, что сотрудники ЦОН не звонят гражданам с подобной информацией и тем более не блокируют ИИН. В ведомстве посоветовали написать заявление в полицию.