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Лжесотрудница ЦОНа вымогала деньги у павлодарки

9 Декабря 2019 20:28
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Лжесотрудница ЦОНа вымогала деньги у павлодарки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жителям Павлодара звонят злоумышленники, которые представляясь работниками ЦОНов и угрожая заблокировать ИИН, требуют уплатить большие суммы денег в счёт долга по кредиту, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В последнее время павлодарцев всё чаще атакуют мошенники. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ЦОНов, запугивают граждан блокировкий ИИН при неуплате якобы имеющейся задолженности по кредитам», - сообщили сегодня в пресс-службе филиала НАО «Правительство для граждан» по Павлодарской области.

Мошенники делают это разными способами: пишут сообщения в социальных сетях, отправляют SMS или звонят на телефон.

«Ваш ИИН будет заблокирован, если вы не оплатите 350 тыс. тенге до 6 часов вечера», - сказала по телефону жительнице Павлодара женщина, которая представилась сотрудницей центрального ЦОНа из Нур-Султана как Амирали Асем, сказав, что она.

По словам злоумышленников, жительница Павлодара, которой они позвонили, - поручитель по кредиту родственника, однако никакой документ она не подписывала и про кредит не знала.

«Чтобы удостовериться в информации, жительница Павлодара обратилась в областной филиал госкорпорации «Правительство для граждан», - добавили в пресс-службе.

В госкорпорации подчеркнули, что сотрудники ЦОН не звонят гражданам с подобной информацией и тем более не блокируют ИИН. В ведомстве посоветовали написать заявление в полицию.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Другие государственные органы, Общество,
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Автор:

Антон Гагарин

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