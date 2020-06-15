Лжеродственники обманывали пенсионеров в Рудном

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские города Рудного задержали четверых подозреваемых по 10 фактам мошенничеств. Общий ущерб от мошеннических действий составил более пяти миллионов тенге, сообщает Polisia.kz.

Жертвами преступников в основном были пенсионеры города Рудного. Группа мошенников, состоящая из трех мужчин и одной женщины, приехала из Караганды и обманывала горожан с февраля этого года.

Полицией установлено, что мошенники действовали по следующей схеме. Один из подозреваемых заходил в любой магазин города и расспрашивал, по какому номеру можно позвонить в магазин.

«Узнав номер телефона в доме, где находился магазин, мошенники наугад набирали номера телефонов, меняя только последние две цифры. Если в трубке телефона они слышали голос пожилого человека, подозреваемые начинали разговор. К примеру, к одному потерпевшему обратились так: «Я ваш родственник, проживаю в Москве и мне необходимы срочно деньги на покупку бытовой техники». Пенсионер, веря, что это действительно их родственник, и он попал в трудную ситуацию, соглашались отдать деньги. Один из мужчин, говорил, что подойдет некий Николай Петрович и ему нужно передать указанную сумму. Таких потерпевших – 10», – рассказал заместитель начальника УП города Рудного Ербол Какенов.

Рудненские оперативники в ходе оперативных мероприятий задержали мошенников 9 июня, которые в очередной раз приехали в город. Жертвой мошенников в этот раз стала пенсионерка, которая отдала им 100 тысяч тенге. Все подозреваемые – жители Карагандинской области, 2002, 1991, 1994 и 1996 года рождения. Мошенники двигались на автомашине ВАЗ-2110 российского учета, квартиру снимали в областном центре. У подозреваемых изъяты также сотовые телефоны и сим-карты. В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 190 ч.3 УК РК «Мошенничество», трое подозреваемых водворены в ИВС города Рудного.