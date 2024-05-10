Лжериэлтор обманула костанайцев на 30 млн тенге

Уголовное дело рассмотрели в отношении жительницы Костаная за мошенничество. Подсудимая брала денежные залоги за якобы продаваемое недвижимое имущество. Сумма ущерба составила более 30 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Установлено, что подсудимая преступной деятельностью занималась с января по сентябрь 2022 года. Она разработала преступный план, согласно которому путем обмана и злоупотребления доверием других лиц под видом оказания риэлтерских услуг, а именно, помощи в приобретении находящегося в залоге недвижимого имущества по заниженной цене (дома, квартиры), не имея реальной возможности и намерений, направленных для выполнения услуг, совершила ряд мошенничеств.

Костанайцы заключали с ней договор и передавали деньги на покупку жилья. В результате преступных действий причинен 8 потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 30 млн тенге.

Женщина вину признала, в содеянном чистосердечно раскаялась и просила не лишать свободы.

Суд назначилнаказание в виде ограничения свободы сроком 4 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с посредничеством при купле-продаже и аренде недвижимого имущества, сроком на 4 года, с установлением пробационного контроля на весь период отбывания наказания.

Приговор не вступил в законную силу.