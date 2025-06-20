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    23:19, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Лжериелтор обманула астанчанку на 40 млн тенге

    В Астане задержаны подозреваемые в совершении жилищных мошенничеств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    мошенница
    Фото: Polisia.kz

    В Астане полицейские задержали «помощников» по недвижимости, обманувших горожан на миллионы тенге. В полицию поступили сразу несколько заявлений от граждан, пострадавших от мошенников, обещавших помощь в приобретении жилья.

    В первом случае 45-летняя женщина, представившись риелтором, завоевала доверие жительницы столицы и пообещала содействие в покупке квартиры на выгодных условиях. Потерпевшая, не имея собственного жилья, согласилась. Мошенница получила от нее 40 млн тенге и скрылась. Позже выяснилось, что подозреваемая причастна, как минимум, к девяти аналогичным эпизодам. Она задержана, ведется досудебное расследование.

    Во втором случае 35-летний мужчина обманул женщину, пообещав помощь в приобретении жилья в строящемся доме. Потерпевшая передала ему более 1,5 миллиона тенге наличными. Установлено, что злоумышленник также ранее использовал подобную схему. Подозреваемый задержан, проводится расследование.

    Полиция призывает граждан быть внимательными при сделках с недвижимостью, проверять документы и не передавать деньги без заключения официальных договоров.

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Закон и право Полиция Астана
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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