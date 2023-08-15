Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Лжеработника фискальных органов задержали сотрудники АФМ в Астане

Редактор:  
Зифа Хабирова
15 Августа 2023, 09:20
Лжеработника фискальных органов задержали сотрудники АФМ в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаментом собственной безопасности АФМ совместно со столичным Департаментом экономических расследований задержан гражданин, который представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предпринимателей к даче незаконного вознаграждения за мнимое покровительство, передает МИА «Казинформ».

«Согласно материалам проводимого следствия, указанный гражданин требовал от предпринимателя денежные средства в размере 300 тыс тенге за «покровительство», оказывая моральное давление, что подтверждено перепиской в мессенджере и аудиозаписями», - сообщили в АФМ.

Лжесотрудник был изобличен с поличным при получении второй половины от требуемой суммы.

Ведется следствие.


Астана   Коррупция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно