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    22:44, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Лжеполицейского задержали в Уральске

    Полиция
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сотрудники полиции задержали лжеполицейского в Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские установили, что мужчина, представляясь сотрудником полиции, обманным путем завладел деньгами в сумме 100 тысяч тенге, принадлежащих жителю Уральска, 1990 г.р.

    - В ходе обыска по месту жительства и в автомашине задержанного жителя Уральска стражи порядка обнаружили и изъяли: автомат на базе АК для игры в страйкбол, две пневматические винтовки, форменное обмундирование сотрудника полиции и вязанную маску с прорезями для глаз. Ведётся расследование, - сообщили в ДП.

    оружие
    Фото: Polisia.kz

     

     

    Теги:
    МВД РК Уральск Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы полиция Западно-Казахстанская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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