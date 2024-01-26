Лжеполицейского задержали в Уральске

Полицейские установили, что мужчина, представляясь сотрудником полиции, обманным путем завладел деньгами в сумме 100 тысяч тенге, принадлежащих жителю Уральска, 1990 г.р.

- В ходе обыска по месту жительства и в автомашине задержанного жителя Уральска стражи порядка обнаружили и изъяли: автомат на базе АК для игры в страйкбол, две пневматические винтовки, форменное обмундирование сотрудника полиции и вязанную маску с прорезями для глаз. Ведётся расследование, - сообщили в ДП.