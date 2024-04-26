Лжеполицейских задержали в Шымкенте

В Шымкенте подразделением по борьбе с организованной преступностью задержаны трое мужчин, которые, применяя силу, отняли крупную сумму денег у жителей города, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников полиции, занимались регулярным вымогательством денег, а также требовали ежемесячную плату за «покровительство». У одного из них изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции. Другой же является ранее судимым за мошенничество. Подобные действия дискредитируют сотрудников органов внутренних дел, добросовестно выполняющих свой долг. Поэтому такие факты будут жестко пресекаться, — сообщил начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

По его информации, все подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства, грабежа и самовольного присвоения звания представителя власти. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.