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    19:38, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Лжеполицейского задержали в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Тараза задержали гражданина в форме сотрудника правоохранительных органов, выдававшего себя за работника полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудники 1-го отдела полиции управления полиции города Тараза 30 мая проводили обычное патрулирование в центре города. В парке имени Турара Рыскулова они заметили молодого человека в полицейской форме, который показался им подозрительным.

    «Парень прогуливался по парку, на вид обычный полицейский, - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. - Однако при виде других сотрудников полиции он растерялся, чем и привлек к себе пристальное внимание стражей порядка».

    При проверке сотрудники 1-го отдела полиции установили, что это «лжеполицейский».

    «Задержанный оказался гражданином 19-ти лет, является жителем Туркестанской области», - уточнили в ведомстве.

    Оказалось, что задержанный ранее был осужден за аналогичное преступление. Это произошло в апреле 2022 года в городе Шымкенте. Тогда молодой человек надел форму ДЧС.

    «С какой целью он пошел на этот шаг, выясняет следствие. По данному факту начато досудебное расследование по статье 390 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 80 часов, либо ареста на срок до 20 суток», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.



    Теги:
    Мошенничество Жамбылская область Тараз Правоохранительные органы
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