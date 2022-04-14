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    11:00, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Лжеполицейского задержали в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

    В ходе расследования установлено, что в дневное время злоумышленник, заметив, что из аптеки выходят двое молодых людей, представился сотрудником полиции. Сказав, что они похожи на подозреваемых в совершении преступления, попросил сесть в машину. После чего злоумышленник увез их в направлении проспекта Женис и улицы Молдагулова, затем начал осматривать их карманы. Обнаружив у одного из них в куртке лекарственный препарат «Трамадол», лжеполицейский под угрозой задержания и доставления в отдел полиции, пытался выманить у них денежные средства. Но у потерпевших не оказалось достаточной суммы, и тогда злоумышленник предложил им поехать на рынок, где якобы в ломбарде работает его супруга. Приехав на место, молодые люди оставили в залог сотовый телефон, стоимостью 70 тысяч тенге, договорившись, что заберут гаджет через день.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

    Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, не доверять малознакомым лицам.

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Астана Правоохранительные органы
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