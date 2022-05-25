25 Мая 2022 17:25

Лжеполицейского задержали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области задержали объявленного в розыск по подозрению в мошенничестве жителя СКО. Он обманывал людей и брал на их имя кредиты в ряде регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Досудебное расследование проводится полицией в отношении лжеполицейского. Экибастузские полицейские задержали 25-летнего жителя города Петропавловска, который был объявлен в розыск полицией города Сарани Карагандинской области», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

После того, как он был задержан, полиция выявила факты мошенничества, совершенные и на территории города Экибастуза.

Например, в апреле подозреваемый представился сотрудником полиции, сказав, что проверяет долги по кредитам, сделал фотографии и видео документов одного из жителей, тем самым получил копии документов.

«Потерпевший поднял тревогу, когда узнал, что в одном из банков на него оформлен кредит на сумму 140 тысяч тенге», - добавили в ДП.

По словам стражей порядка, такая преступная схема имела системный характер. При задержании мужчина признался в совершении аналогичных преступлений на территории других областей Казахстана: Карагандинской и Костанайской. В Экибастузе установлены двое пострадавших. По мнению стражей порядка, подобные незаконные действия дискредитируют и наносят урон имиджу полиции.

«Полицейские никогда не запрашивают у граждан информации по кредитам, так как данный вопрос находится не в нашей компетенции. Напоминаем, не сообщайте посторонним лицам свои личные данные, не давайте себя фотографировать и снимать видео незнакомым», - отметили в ведомстве.

В отношении задержанного суд санкционировал его содержание под стражей. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан.