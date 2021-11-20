+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -4 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Лжеполицейского задержали в Нур-Султане

20 Ноября 2021 18:48
Поделиться:
Лжеполицейского задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане сотрудниками Управления собственной безопасности Департамента полиции задержан 26-летний уроженец Восточно-Казахстанской области, который на протяжении двух месяцев совершал хищения денежных средств, обманывая граждан. Свои противоправные действия он совершал, представляясь полицейским, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

Новости по теме
Задержан закладчик «синтетики» в подъезде жилого дома в Нур-Султане
Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы Автоугонщик с поличным задержан в Алматы «Кредитного» мошенника задержали в Алматы

Так, подозреваемый вымогал у жительницы столицы 300 тысяч тенге. Узнав, что женщина предоставляет интимные услуги, он по телефону угрожал ей административным арестом. Лжеполицейский убедил женщину перевести денежные средства на свой счет. В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению еще трех эпизодов мошенничества. Проводится досудебное расследование, задержанный водворен в изолятор временного содержания. Департамент полиции города Нур-Султана сообщает, что при неправомерных действиях сотрудников полиции необходимо обращаться на канал «102», единый телефон доверия «1402», либо по телефонам +7 (7172) 71-65-18, 71-56-23. Граждан пострадавших от противоправных действий данного лица прося обратиться по адресу: ул. Бейбитшилик, 19.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Мошенничество  
Поделиться:
Новости по теме
Задержан закладчик «синтетики» в подъезде жилого дома в Нур-Султане
Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы
Автоугонщик с поличным задержан в Алматы
«Кредитного» мошенника задержали в Алматы
Популярное
1 Житель СКО лишился машины на иностранном учете из-за долгов владельца
2 Есть ли вспышка пневмонии и бронхита среди детей Актобе - ответ врачей
3 Построить завод кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО
4 Касым-Жомарт Токаев посетил «Alatau Creative Hub» в Алматы
5 Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с конца августа
6 Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы
Читайте также
«Кредитного» мошенника задержали в Алматы
Арендное жилье для молодежи: участники программы должны проверить статус заявок
Житель СКО лишился машины на иностранном учете из-за долгов владельца
Есть ли вспышка пневмонии и бронхита среди детей Актобе - ответ врачей
Построить завод кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО
Касым-Жомарт Токаев посетил «Alatau Creative Hub» в Алматы
Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с конца августа
Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив