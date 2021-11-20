Лжеполицейского задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане сотрудниками Управления собственной безопасности Департамента полиции задержан 26-летний уроженец Восточно-Казахстанской области, который на протяжении двух месяцев совершал хищения денежных средств, обманывая граждан. Свои противоправные действия он совершал, представляясь полицейским, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

Так, подозреваемый вымогал у жительницы столицы 300 тысяч тенге. Узнав, что женщина предоставляет интимные услуги, он по телефону угрожал ей административным арестом. Лжеполицейский убедил женщину перевести денежные средства на свой счет. В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению еще трех эпизодов мошенничества. Проводится досудебное расследование, задержанный водворен в изолятор временного содержания. Департамент полиции города Нур-Султана сообщает, что при неправомерных действиях сотрудников полиции необходимо обращаться на канал «102», единый телефон доверия «1402», либо по телефонам +7 (7172) 71-65-18, 71-56-23. Граждан пострадавших от противоправных действий данного лица прося обратиться по адресу: ул. Бейбитшилик, 19.