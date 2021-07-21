Лжеполицейский грабил прохожих в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ранее судимый 20-летний житель Тараза грабил прохожих в Алматы, представляясь полицейским, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Гражданин Ш. ранее судим за совершение грабежей. На этот раз способ преступлений несколько изменен. Теперь он грабил прохожих, представляясь сотрудником полиции. Злоумышленник задержан. У него была изъята полицейская форма, которую, как установлено, он приобрел в свободной продаже. Действия гражданина Ш. квалифицированы по ст. 191. ч. 3 УК РК. Подозреваемый проверяется на причастность к другим не раскрытым преступлениям совершенным на территории Алматы и приграничных районов Алматинской области», – проинформировал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.
В настоящее время установлены пять преступных эпизодов, совершенных подозреваемым.
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