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Лжеполицейский грабил прохожих в Алматы

21 Июля 2021 10:16
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Лжеполицейский грабил прохожих в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ранее судимый 20-летний житель Тараза грабил прохожих в Алматы, представляясь полицейским, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Гражданин Ш. ранее судим за совершение грабежей. На этот раз способ преступлений несколько изменен. Теперь он грабил прохожих, представляясь сотрудником полиции. Злоумышленник задержан. У него была изъята полицейская форма, которую, как установлено, он приобрел в свободной продаже. Действия гражданина Ш. квалифицированы по ст. 191. ч. 3 УК РК. Подозреваемый проверяется на причастность к другим не раскрытым преступлениям совершенным на территории Алматы и приграничных районов Алматинской области», – проинформировал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

В настоящее время установлены пять преступных эпизодов, совершенных подозреваемым.


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#Алматы   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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