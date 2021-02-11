Лжеменеджер казахстанских звезд осужден в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане осудили молодого человека за мошенничество в соцсетях, где он представлялся менеджером отечественных певцов и предлагал принять участие в розыгрыше автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по ВКО.

В ведомстве сообщили, что данный подучетный состоит на учёте в службе пробации. Оказывается, летом 2020 года, находясь в Алматы, он решил заработать легкие деньги. Парень зарегистрировался в Instagram и представлялся менеджером певцов казахстанской эстрады, а после проводил фейковые розыгрыши автомобиля и денежных средств в сумме полмиллиона тенге.

«Из числа зарегистрированных в разделе «подписки» он выбирал победителей розыгрыша, а точнее потенциальных потерпевших и отправлял им сообщения следующего содержания: «Здравствуйте! Вы стали победителем нашего розыгрыша! Сегодня фортуна на Вашей стороне! Вам необходимо приобрести авторский альбом данного певца, после чего Вы можете забрать свой выигрыш». Далее «горе-победитель» переводил на личную карту определенную сумму и ждал свой «выигрыш». Однако после получения данного перевода «лжеменеджер» блокировал данных людей, а после вовсе удалял созданный аккаунт», - рассказали в пресс-службе.

В итоге молодой человек был задержан и поплатился тремя годами ограничения свободы, а также приговором суда на него наложены определенные обязанности.

«Я искренне сожалею о содеянном, это моя первая, и надеюсь, последняя судимость. Совершая данное преступление, я даже не подозревал о последствиях, ведь я мог оказаться за решеткой. Суд дал мне шанс, и я постараюсь не подвести своих родных. В настоящее время я возмещаю материальный ущерб, и прошу прощения у потерпевших», - покаялся осужденный в ходе проведенной инспектором беседы.

В пресс-службе отметили, что сотрудниками службы пробации по данному подучетному оказана социально-правовая помощь в полном объёме и проведена беседа профилактического характера о недопущении впредь административных правонарушений и повторных преступлений.

«Главная наша цель - восстановление социальной справедливости, исправление осужденных, предупреждение совершения ими новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами», - добавил начальник департамента УИС по ВКО, полковник полиции Джанболат Калетаев.