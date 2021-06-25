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    12:10, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Лжемебельщика осудили в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Приговором суда №2 города Костанай за мошенничество осужден житель Костанайской области Владлен Горецкий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

    Как сообщают в суде, в период с июля по декабрь 2020 года Горецкий не имея своего собственного цеха, рабочих и материально-технического снабжения по изготовлению корпусной мебели, заключал с клиентами фиктивные договора по изготовлению мебели в кратчайшие сроки.

    «При этом, не намереваясь выполнять обязательства по договорам, он принимал от клиентов предоплату, которую после присваивал. Своими преступными действиями Горецкий причинил ущерб 43 потерпевшим»,- отметили в облсуде.

    В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы.

    «Подсудимый вину и гражданские иски полностью признал, квалификацию действий и имеющиеся в деле доказательства не оспаривал.

    Смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств по делу не установлено.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - добавили в облсуде.

    Из 43 потерпевших 3 потерпевшие иски не подавали. Всего было подано 40 исков, из них 1 потерпевший просил оставить иск без рассмотрения, а 39 потерпевших поддержали свои иски на общую сумму 10 802 600 тенге, которые судом взысканы с осужденного в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция Костаная разыскивает пострадавших от лжемебельщика.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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