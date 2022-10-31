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Лжемебельщик обманул алматинцев на миллионы тенге

31 Октября 2022, 10:43
Лжемебельщик обманул алматинцев на миллионы тенге
31 Октября 2022, 10:43

Лжемебельщик обманул алматинцев на миллионы тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали лжемебельщика, который обманул клиентов на миллионы тенге в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Задаток за изготовление мебели исчислялся миллионами тенге.

«В отношении 37-летнего уроженца Мангистауской области зарегистрировано уголовное дело по статье 190 ч.3 п.4 УК РК. Мужчина входил в доверие к гражданам, уверяя, что делает мебель на заказ. По звонку заказчиков он выезжал на замеры, получал предоплату, которая составляла более миллиона тенге с клиента, а затем скрывался. Подозреваемый задержан в результате проведения оперативных мероприятий. Гражданин Д. изобличен в совершении 4 эпизодов мошенничества. Клиенты были с разных районов города», – сообщили в управлении дознания ДП Алматы.

У подозреваемого уже были проблемы с законом, он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Ране сообщалось, что жительница Северо-Казахстанской области лишилась 6,6 млн тенге, поверив в рекламу банка об инвестиции средств.


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