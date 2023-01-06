Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Лжекурьер обманул 24 жителей столицы

6 Января 2023, 13:17
Лжекурьер обманул 24 жителей столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 жителя столицы попались на уловки лжекурьера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции УП района Есиль по подозрению в совершении мошеннических действий установили 26-летнего жителя Кокшетау. Мужчина зарегистрировался в мобильном приложении Яндекс.Курьер, под предлогом услуги доставки он завладел деньгами доверчивых астанчан в размере более 3 млн 600 тысяч тенге.

«Принимая заявку от заказчика, злоумышленник направлялся за новым товаром в магазин, получал ее, однако до пункта обратного назначения он так и не доходил. Обманутые горожане не могли дозвониться на мобильный телефон мошенника. В его копилке насчитываются сотовые телефоны, ноутбуки, беспроводные наушники и другая бытовая техника», - говорится в сообщении полиции.

По всем фактам мошеннических действий проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.


Новости по теме
Арендованные машины продавал мошенник жителям Тараза
Вайнеры и финпирамида: Туребаев и Шерниязов не признали вину в суде
25 млн тенге присвоила бухгалтер одного из ТОО Караганды
Теги:
Читайте также
Арендованные машины продавал мошенник жителям Тараза
Школьники и студенты колледжей Астаны и Семея будут учиться онлайн
Мат в общественном месте - как доказать свою правоту
Лжетеррориста разыскивает полиция Костаная
Гололед: как избежать падений и травм
За мат в общественном месте будут штрафовать на 69 тысяч тенге
Более 30 долгостроев завершат в Астане в этом году
До 25 градусов мороза ожидается в Шымкенте
Новости партнеров
Популярное
1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы

Лента новостей