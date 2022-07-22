22 Июля 2022 09:26

Лжегенерал подстрекал ранее осужденного к даче взятки в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

«20 июля приговором Военного суда Акмолинского гарнизона к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности приговорен представлявшийся военным генералом А. Амрин.

А. Амрин признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательстве подсудимого к даче взятки в сумме 10 млн тенге должностным лицам судебной системы за вынесение оправдательного приговора Военным судом Семейского гарнизона по факту хищения», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее осужденный признан виновным в покушении к даче взятки и с учетом совокупности приговоров суд назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.