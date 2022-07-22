Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Лжегенерал подстрекал ранее осужденного к даче взятки в Акмолинской области
22 Июля 2022 09:26

Лжегенерал подстрекал ранее осужденного к даче взятки в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

«20 июля приговором Военного суда Акмолинского гарнизона к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности приговорен представлявшийся военным генералом А. Амрин.

А. Амрин признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательстве подсудимого к даче взятки в сумме 10 млн тенге должностным лицам судебной системы за вынесение оправдательного приговора Военным судом Семейского гарнизона по факту хищения», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее осужденный признан виновным в покушении к даче взятки и с учетом совокупности приговоров суд назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.


Новости по теме
Случаев взяточничества и мошенничества в Казахстане стало больше на 30,5 % за год
Удалось предотвратить завышение цен на 1,4 млрд тенге на портале госзакупок
Предприниматели увольняли работников после получения грантов – Антикор
Читайте также
Проект по повышению доходов сельчан охватит еще 10 округов в Жамбылской области
Столичный студент занимался закладкой наркотиков в Кокшетау
Госзаказ по заявкам предпринимателей внедрят в акмолинских колледжах
Штормовое предупреждение объявили синоптики 22 июля в 12 регионах Казахстана
Тушу сайгака перевозил мужчина в Акмолинской области
Семь человек утонули в Акмолинской области с начала года
Мурат Боранбаев объявлен в розыск
Зерновые созреют раньше обычных сроков в нескольких районах Акмолинской области и ЗКО
Популярное
1 Важнейшую миссию Центральной Азии назвал Президент Казахстана
2 О чем говорил Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами стран ЦА
3 Штормовое предупреждение объявили синоптики 22 июля в 12 регионах Казахстана
4 Главы стран Центральной Азии подписали ряд документов в Кыргызстане
5 Завершился рабочий визит Президента Казахстана в Кыргызстан

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив