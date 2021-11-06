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Лжецелительница выманила 550 тысяч тенге у кызылординки
6 Ноября 2021 09:54
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде задержана лжецелительница, обманом присвоившая 550 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В дежурную часть управления полиции города Кызылорды обратилась 23-летняя горожанка. В своем заявлении она указала, что стала жертвой целительницы, которая обманным путем, войдя к ней доверие, за свои услуги взяла у гражданки 550 тысяч тенге.
В ходе расследования установлена подозреваемая. Ею оказалась 21-летняя жительница областного центра.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).
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