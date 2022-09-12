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    10:57, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Лжебанкирша обещала дешевые залоговые квартиры в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 57-летняя «банкирша» обещала дешевые залоговые квартиры и обманывала граждан в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Согласно данным следствия, гражданка А., представляясь сотрудником по работе с залоговым имуществом одного из банков второго уровня, «продавала» несуществующие квартиры в Алматы. О мошенничестве стало известно после того, как в полицию обратились несколько жителей мегаполиса.

    «Пик «деятельности» подозреваемой пришелся на 2012-2013 годы. Представляясь работником банка, гражданка А. под предлогом предоставления квартиры, требовала внести оплату. От метража квартиры зависела и сумма задатка. За 3-комнатную квартиру брала 70 тыс. долларов, за 1-комнатную - 17 тыс. долларов. Сразу после получения денег предприимчивая женщина переставала выходить на связь. А обманутые граждане десятилетия ждали обещанное жилье. Гражданка А. задержана. Уголовные дела объединены в одно производство. Досудебное расследование проводится по ст. 190 ч. 3 п. 1 УК РК. В ходе разбирательств выяснилась причастность задержанной к 4 аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба устанавливается», – сообщил начальник следственного управления ДП города Алматы Мухамедали Сейсенулы.

    На период следствия в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

    «В 2014 году женщина уже была судима за совершение аналогичных преступлений. Сейчас имеется процессуальная необходимость обнародовать лицо подозреваемой, с целью установления граждан, которые, возможно, тоже пострадали от ее преступных действий. В случае опознания, призываем граждан обращаться по следующим номерам телефонов: 8-701-732-86-54 и 8-701-624-28-24», – резюмировали в полиции.


    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Алматы Мошенничество Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
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