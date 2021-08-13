Лже-террориста задержали полицейские Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Лже-террориста задержали полицейские Тараза, сообщает Polisia.kz.

12 августа на пульт 102 дежурной части Центра оперативного управления УП города Тараза поступило сообщение от неизвестного лица о заложенном взрывном устройстве на автомойке «Престиж», расположенной по улице Шостаковича. Какие-либо требования звонивший не выдвигал.

Сотрудниками полиции незамедлительно эвакуированы 12 жителей дома, находящегося вблизи с автомойкой. Проведена полная проверка объекта и прилегающей территории. Однако взрывное устройство не обнаружено.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и в тот же день полицейскими задержан подозреваемый 25-летний житель областного центра.

Департамент полиции области напоминает и предупреждает, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5000 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.