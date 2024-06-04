Лже-спортсменов лишили званий заслуженного тренера и мастера спорта РК

Антикоррупционная служба отреагировала на видеообращение казахстанского бойца смешанных единоборств Ашимова А. в соцсети о необоснованном присвоении лже-спортсменам спортивных званий «заслуженного тренера Республики Казахстан» и «мастера спорта международного класса РК» и зарегистрировала досудебное расследование, передает агентство Kazinform.

По представлению агентства лже-спортсмены лишены спортивных званий.

По итогам внешнего анализа коррупционных рисков агентством в адрес Министерства туризма и спорта внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков.

- Рекомендовано ратифицировать международные стандарты об ответственности за злоупотребления в спорте, централизовать финансирование спорта высших достижений, внедрить национальную цифровую платформу Е-sport, содержащую полные данные по лицам, занятым в сфере спорта, инфраструктуре, спортивным мероприятиям и достижениям, позволяющую оценить результаты финансирования спорта высших достижений. Это предусматривает создание единого хранилища данных о спортсменах, инфраструктуре, соревнованиях и достижениях и позволит исключить коррупционные риски в сфере спорта, - сообщили в Антикоре.

Досудебное расследование продолжается.

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