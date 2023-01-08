Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Лже-сотрудника Антикора задержали в Алматы

8 Января 2023, 13:30
Лже-сотрудника Антикора задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нарушитель предъявил поддельное служебное удостоверение сотрудника Антикора, чтобы избежать штрафов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

«6 января текущего года департаментом собственной безопасности Антикоррупционной службы совместно с сотрудниками специального батальона УАП ДП г. Алматы изобличен гражданин Улан Рай, 1987 года рождения, который с целью избежать привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД, представился действующим сотрудником Антикоррупционной службы», - говорится в сообщении.

В ходе проверки документов, нарушитель предъявил поддельное служебное удостоверение сотрудника департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции. Указанный гражданин задержан и водворен в ИВС.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

«Подделка служебных удостоверений влечет уголовную ответственность по статье 385 Уголовного Кодекса РК. В случае наличия какой-либо информации по фактам противоправных действий с участием данного гражданина, просим обращаться в Call-центр Антикоррупционной службы 1424 или по номеру 8 (7172) 90-94-08», - добавили в Антикоре.


Новости по теме
Учителя с поддельными дипломами работали в СКО
Теги:
Читайте также
Таксисты бесплатно возят в мороз жителей Шымкента
Паспорт и водительские права подорожали в Казахстане
Горячие обеды и бесплатное такси: столичные мечети организовали благотворительную акцию
Четыре кандидата претендуют на мандат депутата Сената от Алматы
Бесплатное такси появилось в Карагандинской области
Алматинца наказали по нескольким статьям за езду по встречной полосе
Школьников и студентов колледжей переводят на дистанционку в Алматы
Как роботы помогают врачам – фоторепортаж из Больницы Медицинского Центра Управления делами Президента РК
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде

Лента новостей