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Лже-сотрудница ломбарда оформила кредиты на 19 млн тенге на жителей Семея

4 Июня 2020 14:31
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Лже-сотрудница ломбарда оформила кредиты на 19 млн тенге на жителей Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее задержана лже-сотрудница ломбарда, которая войдя в доверии горожан, оформляла на них онлайн-кредиты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве сообщили, что уже завершено досудебное расследование в отношении 28-летней жительницы города, которая подозревается в мошенничестве, совершенное в крупном размере.

«Данная гражданка, будучи ранее судимой, на путь исправления не встав, вновь совершила умышленное преступление против собственности на территории города. Следователями установлено, что с целью личного обогащения и представляясь сотрудницей автоломбарда, предлагала по заниженной цене приобретать залоговое имущество. Кроме того, войдя в доверие, получив копии документов потерпевших, оформляла онлайн-кредиты. Таким образом, мошенница смогла завладеть денежными средствами 12 потерпевших на общую сумму около 19 млн тенге», - сообщили в пресс-службе.

В это же время в Усть-Каменогорске был задержан 41-летний мошенник, который завладел денежными средствами 18 жителей областного центра на общую сумму более 9 млн тенге. Выяснилось, что подозреваемый обещал оказать им помощь в получении квартиры по социальной программе.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Орал Ерланулы

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